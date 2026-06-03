التعليم: نتخذ إجراءات قوية وحاسمة لمنع الغش في الامتحانات

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تتخذ إجراءات قوية لمنع الغش في الامتحانات.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين عبر شاشة «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مسئولية مشتركة بين الوزارة والأسرة في هذا الإطار، مؤكدا أن الأسرة مسئولة عن سلوك الأبناء.

وأوضح أنه يتم في بعض الأحيان التحايل للدخول بأي جهاز إلكتروني إلى لجنة الامتحانات، رغم أن هناك عقوبات قد تصل إلى الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين، ما يكشف حجم مخاطرة الأبناء بسلوكياتهم.

وشدد على أن هذه المخاطرة تحتم ضرورة وجود مسئولية مشتركة ورقابة من قِبل الأسرة، بجانب الإجراءات التي يتم اتخاذها من الوزارة في هذا الصدد.

ونوّه إلى أن هناك جروبات على تطبيقات التواصل الاجتماعي تمارس حالة من الربح غير المشروع، وتهدف إلى جذب الطلاب الراغبين في التحايل والحصول على أي معلومات بشأن الامتحانات بسهولة مقابل دفع أموال.

وأكد أن هذه الممارسات تتضمن نصبًا واحتيالًا على الطلاب مقابل ربح غير شرعي يحصل عليه مديرو هذه الجروبات، موضحًا أن المعلومات التي يتم تداولها على هذه الجروبات تكون غير دقيقة وغير صحيحة.

وأفاد بأن الوزارة تتخذ هذا العام إجراءات جديدة ومختلفة عما سبق، وذلك من خلال فكرة المجمعات الامتحانية في امتحانات الثانوية العامة، حيث سيضم كل مجمع اللجان الامتحانية داخل كل إدارة تعليمية بدلًا من وجود لجان متفرعة في مناطق متباعدة.

وصرح بأن الهدف من هذا الأمر هو إحكام السيطرة والرقابة على المجمع الامتحاني، وكذلك إحكام عمليات التفتيش للطلاب، ومن ثم كشف أي محاولات للدخول بأجهزة إلكترونية.

وأفاد بتركيب وتحديث كاميرات مراقبة داخل اللجان الامتحانية، بجانب وجود فرق متابعة ميدانية داخل اللجان الامتحانية بشكل مفاجئ لمتابعة ومراقبة سير المنظومة.

وأكد أن هناك إجراءات أخرى، لكنها غير معلنة، وذلك للكشف عن أي محاولة قد تحدث للغش الإلكتروني.