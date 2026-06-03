رئيس الوزراء العراقي يدعو شركات النفط الأجنبية العاملة بإقليم كردستان لاستئناف عمليات الإنتاج

دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق باستئناف عملها ابتدأ من غد الخميس.

وشدد رئيس الحكومة العراقية، خلال استقباله وفد حكومة إقليم كردستان العراق، وممثلي عدد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم على "توفير جميع المتطلبات التي تسهم في تأمين عمل الشركات النفطية العاملة في الإقليم"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر "الزيدي"، أنّ الضرر الذي لحق بالعراق نتيجة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز كان كبيرا؛ ما يتطلب مضاعفة الجهود لتعويض ذلك الضرر عبر معالجة المشكلات التي تعيق زيادة الإنتاج".

واستمع "الزيدي"، إلى شرح مفصل عن ظروف عمل الشركات النفطية، في ظل الأحداث الأخيرة الناجمة عن الحرب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن تقديم رؤية متكاملة بشأن استئناف تلك الشركات لعملها بأسرع وقت ممكن.

وضم وفد حكومة إقليم كردستان العراق الذي حضر الاجتماع، وزير الثروات الطبيعية كمال محمد صالح، وممثلو عدد من الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم.

كما حضر الاجتماع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير النفط باسم محمد خضير ورئيس أركان الجيش.