تراجع أسعار الذهب مع تجدد القتال بين أمريكا وإيران

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها أمس في أعقاب تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة اليوم، إلى جانب البيانات القوية للوظائف في القطاع الخاص الأمريكي التي رفعت سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 10ر50 دولارا أي بنسبة 11ر1% إلى 80ر4469 دولارا للأوقية تسليم أغسطس، في حين تراجعت أسعار الفضة بمقدار 113ر2 دولارا أي بنسبة 79ر2% إلى 740ر73 دولارا للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يومه السادس والتسعين اليوم، لا يزال توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين مؤجلا في أعقاب تبادل الهجمات الأخير بين الجانبين.

وفي لبنان لا تزال إسرائيل تواصل قصف أراضيه رغم إعلان الولايات المتحدة نجاحها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في أبريل الماضي.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد صرح بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تستأنف إلا بتوقف إسرائيل عن قصف لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، جددت إسرائيل غاراتها على مدينة صور جنوب لبنان اليوم.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن القوات الأمريكية المتمركزة قرب إيران هاجمت جزيرة قشم الإيرانية دفاعا عن النفس، وردت إيران باستهداف الكويت والبحرين.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية انخفض مؤشر الشراء الصادر عن جمعية مصرفيي التمويل العقاري الأمريكية إلى 80ر164 نقطة خلال الأسبوع الماضي إلى 70ر169 نقطة في الأسبوع السابق.

من ناحية أخرى كشفت البيانات الصادرة عن شركة أوتوماتيك داتا بروسيسينج (أيه.دي.بي) لمعالجة قوائم الأجور إضافة القطاع الخاص في الولايات المتحدة 122 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي وهو أعلى رقم شهري منذ يناير 2025، مقابل توقعات المحللين التي كانت 117 ألف وظيفة.

وعززت هذه البيانات القوية قيمة الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل أكبر.

ينصب اهتمام المتداولين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية القادمة المقرر نشرها يوم الجمعة، حيث يمكن أن تلقي بعض الضوء على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي.