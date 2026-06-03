تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على مستوى ملف القيد، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» زيادة عدد القضايا المرفوعة ضد النادي إلى 17 قضية، بدلًا من 16، مع توقيع عقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالات، وفق قرار صادر في 3 يونيو.

وكان «فيفا» قد كشف قبل أيام عن نجاح الزمالك في تسوية قضيتين تخصان مساعدين للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، ما أدى إلى تقليص عدد القضايا إلى 16 بعد أن كان 18، قبل أن يصدر القرار الجديد ليعيد الأزمة إلى الواجهة من جديد.

وتأتي هذه العقوبة امتدادًا لسلسلة من القرارات التأديبية التي طالت النادي مؤخرًا، حيث سبق أن تم إيقاف القيد لفترتين، حتى في حال إنهاء أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق، ما يضع إدارة الزمالك أمام تحديات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بحث حلول مالية عاجلة لتوفير المستحقات المطلوبة، ضمن خطة تستهدف تسوية الملفات العالقة ورفع عقوبات القيد، في ظل مخاوف من تأثير هذه الأزمة على مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.