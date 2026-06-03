النائب محمد جامع طالب وزارات التعليم والداخلية والاتصالات بتدقيق تفتيش طلاب الثانوية العامة

حذر محمد جامع، عضو مجلس الشيوخ، من استخدام بعض طلاب الثانوية العامة العديد من الوسائل التكنولوجية المتطورة والطرق غير التقليدية من أجل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو الجاري، والتي يأتي على رأسها "السماعات المزروعة في الأذن وكروت VIP والنظارات التكنولوجية".

وقال "جامع"، في بيان اليوم الأربعاء، إنه رصد إقبال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة على "زرع" سماعات في آذانهم، وتكون تلك السماعات صغيرة الحجم، ومن المستحيل أن يتم اكتشافها والعثور عليها من خلال أجهزة التفتيش العادية، أو أن يلاحظها المراقبون داخل لجان الامتحانات؛ وهو ما يجب أن يتم أخذه في الاعتبار قبل بدء الامتحانات، والاستعانة بأجهزة على أعلى مستوى لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع طلاب الثانوية العامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن غش الثانوية العامة أصبح "بيزنس"، إذ أدخل بعض الأشخاص كروت VIP بها شرائح تليفونات إلى البلاد بشكل غير قانوني؛ ليتم استخدامها في الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن تلك الكروت يضعها الطالب في جيبه كأنه كارت بنك، ولا يشك فيه أي شخص عند تفتيشه، وهي بالأساس مصدر الغش، لأن الشرائح الموجودة بتلك الكروت يتم ربطها بالسماعة المزروعة في الأذن، ويقوم الطالب بالتواصل مع أشخاص خارج اللجنة يبلغونه بإجابات الأسئلة.

وأشار إلى أن تلك السماعات ومعها الكروت يتم بيعها أونلاين على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى "سماعات الغش" علانية، وبأسعار تبدأ من 2500 جنيه، مطالبًا وزارة التربية والتعليم، بسرعة التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الأيام المقبلة لإيقاف مثل تلك الكروت، وإيقاف الشرائح الموجودة بها، ومواكبة التطور الكبير في التكنولوجيا، وإيجاد حلول غير تقليدية يمكن من خلالها مواجهة ظاهرة الغش وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب.