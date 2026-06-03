إيراولا في اختبار صعب مع ليفربول بعد نهاية حقبة صلاح

يستعد المدرب الإسباني أندوني إيراولا لخوض تحدٍ كبير مع ليفربول، في أعقاب الرحيل الغامض للنجم المصري محمد صلاح، الذي أسدل الستار على مسيرته في «أنفيلد» برسالة وداع مؤثرة، تاركًا وراءه العديد من التساؤلات التي لم تجد إجابات واضحة حتى الآن.

ورغم أن سرعة التغيرات في عالم كرة القدم أصبحت أمرًا معتادًا، فإن ما حدث داخل ليفربول خلال فترة قصيرة يظل لافتًا؛ فقبل عام واحد فقط، كان آرني سلوت يتصدر المشهد كأفضل مدرب، فيما كان صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب، قبل أن يغادر الاثنان في توقيت متقارب، في مشهد يثير الدهشة.

هذه التحولات قد تمهد لبداية مرحلة جديدة داخل النادي، خاصة مع قدوم مدرب أثبت كفاءته مع بورنموث، لكن يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كان الفريق قد خسر أكثر مما كسب برحيل اثنين من أهم عناصره، أحدهما مدرب متوج بالدوري الإنجليزي، والآخر أحد أبرز أساطير النادي.

ومع نهاية موسم لم يرقَ للتوقعات، بدا رحيل سلوت منطقيًا نسبيًا، بينما ظل رحيل صلاح محاطًا بالغموض، خاصة في ظل الحديث المتداول عن إمكانية التراجع عن القرار، وهو ما لم يتجاوز كونه تكهنات غير جادة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ليفربول إيكو»، فإن مغادرة صلاح، رغم مرور أكثر من شهرين عليها، لا تزال تطرح سؤالًا محوريًا: لماذا سمح النادي برحيل لاعب بحجمه مجانًا قبل نهاية عقده بعام كامل؟

أضافت الصحيفة أنه من الناحية الفنية، لا يزال صلاح يحتفظ بقيمته الكبيرة داخل الملعب، حيث قدّم أداءً قويًا حتى في آخر ظهور له أمام برينتفورد، وكان الأبرز بين لاعبي الفريق. ورغم أن مستواه لم يبلغ ذروته المعتادة، فإنه لم يكن بعيدًا عن دائرة التأثير.

تابعت «ليفربول ايكو» أما من الناحية الواقعية، فإن فكرة عدم وجود نادٍ في الدوري الإنجليزي يرغب في ضم لاعب بحجم صلاح تبدو غير منطقية، خاصة أن ليفربول كان لا يزال يمتلك حق الإبقاء عليه لموسم إضافي.

أوضحت الصحيفة:" قد يُفسَّر القرار بمحاولة تخفيف الأعباء المالية، لكن تعويض لاعب بإمكاناته سيتطلب استثمارات ضخمة، ما يجعل الحسابات الاقتصادية محل شك.

كما لا يُستبعد أن يكون الخلاف مع الجهاز الفني السابق أحد أسباب الرحيل، إلا أن التساؤل يظل قائمًا: لماذا لم يتم تأجيل الحسم حتى نهاية الموسم؟

وفي ظل غياب توضيح رسمي، يبقى الاحتمال الأقرب هو رغبة اللاعب نفسه في خوض تجربة جديدة، مع احترام إدارة النادي لتاريخه ومنحه حرية الرحيل.

في النهاية، أصبح رحيل صلاح أمرًا واقعًا، وسيكون على إيراولا إيجاد حلول فنية تعوض غيابه، وهي مهمة لن تكون سهلة، خاصة مع اقتراب النجم المصري من عامه الرابع والثلاثين، وتراجع مستواه بشكل طفيف، دون أن يفقد تأثيره الكبير داخل المستطيل الأخضر.