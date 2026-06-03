الكنيست ينتخب محامي عائلة نتنياهو «مراقبًا للدولة» في إسرائيل

انتخبت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، مساء الأربعاء، محامي عائلة نتنياهو ميخائيل رافيلو، مراقبًا للدولة، بعد حصوله على 61 صوتًا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن فوزه في الجولة الثالثة من التصويت على جاء حساب قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إيلرون، المدعوم من أحزاب المعارضة، وسيخلف متانياهو أنجلمان بعد انتهاء ولايته التي استمرت سبع سنوات.

وشهدت أروقة الكنيست في القدس حالة من الفوضى خلال جلسة انتخاب مراقب الدولة الجديد، حيث قرر رئيس الكنيست إيقاف عملية التصويت وإعادتها مجدداً، إثر جدل بشأن توجيه أعضاء الائتلاف لتوثيق أصواتهم لضمان ولائهم للطرف الحكومي.

وانحصر التنافس بين القاضي المتقاعد من المحكمة العليا يوسف ألرون، والمحامي المرشح المدعوم من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وشهدت الجلسة حالة من التوتر السياسي بعد أن فشل أي من المرشحين في الحصول على أغلبية واحد وستين صوتاً في الجولة الأولى، مما استوجب الانتقال إلى جولة ثانية، وفق وكالة سند.

وخلال هذه المرحلة، اندلعت أزمة داخل القاعة بعد ورود تقارير تفيد بأن كتلة الليكود طلبت من أعضائها تصوير أوراق اقتراعهم للتأكد من تصويتهم لصالح المحامي رافيلو.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة أعضاء كنيست آخرين، مما دفعهم للمطالبة بإلغاء نتائج التصويت وإعادته، وهو ما استجاب له رئيس الكنيست أمير أوحانا الذي قرر تعليق العملية مؤقتاً للتشاور مع المستشار القانوني، قبل أن يُتخذ القرار بإعادة التصويت في الجولة الثانية.

وفي سياق التحركات السياسية، أفادت تقارير بأن رئيس الحكومة أجرى سلسلة من اللقاءات الشخصية مع رؤساء الأحزاب لضمان دعم مرشحه، في ظل مخاوف من عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، خاصة وأن ألرون يحظى بدعم المعارضة.

وقد استدعى مكتب رئيس الحكومة عددًا من أعضاء الائتلاف الذين حامت حولهم شكوك بشأن نيتهم التصويت للمنافس ألرون.

من جهتها، أعلنت بعض الكتل مواقفها، حيث أيدت كتلة يهدوت هتوراة ترشح رافيلو بعد التوصل إلى تفاهمات سياسية، في حين قررت كتلتا القائمة الموحدة والجبهة دعم القاضي ألرون، معتبرين أن خياره يمثل توازناً أفضل في ظل المعطيات الحالية.