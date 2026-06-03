روبيو: نأمل أن يسفر الاجتماع اللبناني الإسرائيلي عن خطة عمل

عبّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يسفر الاجتماع الجاري بين مسئولين لبنانيين وإسرائيليين، والذي تيسره واشنطن، عن بيان مشترك وخطة عمل.

وبدأت أحدث جولة من المحادثات الهادفة إلى إنهاء القتال بين إسرائيل و"حزب الله" اللبنانية، والتوصل إلى سلام طويل الأمد، يوم الثلاثاء، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين العامين 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.