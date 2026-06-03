البحرية البريطانية تعلن مقتل 3 من أفرادها في تحطم مروحية بجنوب غرب إنجلترا

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أعلنت البحرية الملكية البريطانية مقتل ثلاثة من أفرادها إثر تحطم مروحية جنوب غربي إنجلترا.
ولم ترد على الفور تفاصيل بشأن الحادث.