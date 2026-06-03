الخارجية الروسية: واشنطن تكثف ضغوطها على موسكو وتستهدف شركاءها أيضا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة ضغوط متعددة الأوجه على روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تدرك وجود خطط أمريكية لزيادة هذه الضغوط خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استهداف شركائها إلى جانبها.

وقال بانكين، للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، إن روسيا تتابع بوضوح التوجهات الأمريكية الرامية إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية، موضحا أن هذه الإجراءات لا تقتصر على روسيا وحدها، بل تمتد لتشمل الدول والجهات التي تتعاون معها، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن موسكو أثبتت قدرتها على التكيف والصمود في مواجهة هذه التحديات، مؤكدا أن روسيا لا تعيش في عزلة عن العالم كما يحاول البعض تصويره.

وأشار إلى أن الإقبال على المشاركة في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي يعكس هذا الواقع، موضحا أن العديد من الشخصيات والوفود الدولية ترغب في الحضور والمشاركة في فعاليات المنتدى.

ولفت إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في ضعف الاهتمام بالمنتدى، وإنما في القيود التي يواجهها بعض الراغبين في الحضور، وخاصة من الدول الغربية، حيث يتم منع عدد منهم من المشاركة أو تعطيل وصولهم لأسباب مختلفة.

ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو تحت شعار "الحوار البراجماتي: السبيل نحو مستقبل مستقر"، فيما تركز جلساته هذا العام على مناقشة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وبحث سبل بناء نموذج جديد للتنمية العالمية يتلاءم مع المتغيرات الراهنة.