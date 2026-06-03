شهيد ومصابون بغارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر مساء اليوم الأربعاء، جراء غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط دوار مكي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين جراء غارة إسرائيلية في محيط دوار مكي بمخيم المغازي وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 3 شهداء جدد، و35 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 936 شهيدًا، و2903 إصابات، و781 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و945 شهيدًا، و173 ألفًا و11 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.