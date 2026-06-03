صالح جمعة: عبد الله يطالب الزمالك بـ500 ألف دولار ولن يتنازل عنها

كشف صالح جمعة، لاعب الأهلي السابق، عن مفاجأة تتعلق بموقف شقيقه عبد الله جمعة، لاعب الزمالك السابق، مؤكدًا استمرار أزمة المستحقات المالية المتأخرة بين اللاعب والقلعة البيضاء، ومشددًا على أنه لن يتنازل عن القضية المستمرة منذ عام ونصف، والتي يتولى متابعتها قانونيًا المحامي التونسي أنيس بن ميم.

وأوضح صالح جمعة، في تصريحات تلفزيونية ، أن قيمة مستحقات شقيقه المتأخرة لدى نادي الزمالك تُقدر بنحو 500 ألف دولار، مشيرًا إلى أن المحامي أنيس بن ميم يعد من الكوادر القانونية المميزة للغاية، ومؤكدًا أنه من حق أي شخص البحث عن حقوقه المالية بالطرق القانونية.

وتأتي هذه التصريحات لتزيد من الضغوط المالية والإدارية المتراكمة على إدارة نادي الزمالك، حيث يواجه النادي تحديات معقدة لتسوية عدد من الملفات العالقة وتجنب عقوبات جديدة قد تؤثر على استقراره، لا سيما في ظل سعيه لاستخراج رخصة المشاركة القارية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل بعد تتويجه بلقب الدوري، إذ يتعين على النادي إنهاء وحسم القضايا المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).