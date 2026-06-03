فلاهوفيتش على أعتاب بايرن ميونخ في صفقة مجانية

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من حسم التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن إدارة النادي البافاري توصلت إلى اتفاق نهائي مع فلاهوفيتش للانضمام إلى صفوف الفريق عقب انتهاء عقده مع يوفنتوس بنهاية يونيو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم الصربي سيوقع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعدما فشلت إدارة يوفنتوس في التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

وأشارت إلى أن فلاهوفيتش يستعد للسفر إلى مدينة ميونخ خلال الساعات المقبلة، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى بايرن ميونخ.

ويبحث العملاق الألماني عن تدعيم خطه الهجومي بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل، ويبدو أن فلاهوفيتش بات الأقرب لقيادة هجوم الفريق بداية من الموسم الجديد.