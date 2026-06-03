أصدرت محكمة اتحادية في نيجيريا، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق أربعة رجال بسبب قتلهم 50 شخصا على الأقل في هجوم عام 2022 على كنيسة كاثوليكية بجنوب غرب البلاد.

وكان هناك أطفال بين القتلى الذين سقطوا لدى انتهاء قداس بكنيسة سانت فرنسيس الكاثوليكية في بلدة أوو في ولاية اوندو يوم 5 يونيو 2022.

كما أسفر الهجوم عن إصابة العشرات وهو ما تسبب في زيادة الضغط على العاملين في المستشفى.

وأدين الرجال الأربعة، بتهم الإرهاب بينما تمت تبرئة متهم خامس لعدم وجود أدلة كافية ضده.

وقال ممثلو الادعاء، إن المتهمين أعضاء في حركة الشباب المتشددة وكانوا يعملون ضمن خلية في ولاية كوجي شمال وسط نيجيريا، على بعد نحو 200 كيلومتر من عاصمة البلاد.

وفي أبريل، أدانت نيجيريا أكثر من 300 من المشتبه في أنهم إرهابيون في محاكمة جماعية استمرت أربعة أيام.