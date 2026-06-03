الاتحاد الأوروبي يرفع اليونان من قائمة اختلالات الاقتصاد الكلي

رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، بقرار المفوضية الأوروبية شطب بلاده من قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من اختلالات في الاقتصاد الكلي.

وكتب ميتسوتاكيس، في منشور على منصة "فيسبوك"، أن هذه الخطوة "تطوي صفحة سلبية بدأت قبل 16 عاما".

وأضاف أن القرار جاء نتيجة للعمل الجاد من قِبل المواطنين والدولة معا، مؤكدا أنه ليس مجرد تقييم تكنوقراطي، بل هو "الأساس لحياة أفضل".

وأشار رئيس الوزراء المحافظ، الذي يتولى منصبه منذ عام 2019، إلى أن الفوائض المحققة في الميزانية يمكن الآن توجيهها لزيادة الأجور ومعاشات التقاعد.