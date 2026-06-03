احتجاز 9 طالبات على خلفية حريق مدرسة بوسط كينيا أودى بحياة 16 طفلا

سمحت محكمة كينية للمحققين، اليوم الأربعاء، باحتجاز تسع طالبات لمدة 21 يوما للاشتباه في تخطيطهن وتنفيذهن حريقا متعمدا داخل مدرسة داخلية للفتيات بوسط كينيا، أسفر عن مقتل 16 طفلا، في قضية هزت أرجاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقضت محكمة في مدينة نيفاشا، باحتجاز الطالبات احتياطيا في دار رعاية للأطفال لإتاحة الفرصة للمحققين لاستكمال تحقيقاتهم وتحديد ما إذا كانوا سيوجهون إليهن اتهامات.

وأتى الحريق الذي نشب في 28 مايو الماضي، على مهجع مدرسة أوتوميشي للفتيات الذي يضم 202 طالبة.

وتخضع الطالبات المتهمات للاحتجاز لدى الشرطة منذ ستة أيام، كشفت خلالها التحقيقات أن الحريق بدأ بعد إشعال مرتبة عند مخرج المهجع باستخدام عود ثقاب والكيروسين، ولم يكشف حتى الآن عن الدافع المحتمل وراء الحادث.

وألقت الشرطة، القبض على تسع فتيات بعد استجواب الطالبات ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة التي قال المحققون إنها تظهر بعض الطالبات وهن يشعلن النار داخل المهجع.

وقال هيزرون موجيري محامي الفتيات التسع، للمحكمة إنه "لا توجد أسباب مقنعة" تبرر احتجاز الفتيات لمدة 30 يوما لحين انتهاء التحقيقات، كما طلب المحققون.

ودعا مبوجو ماتشاريا، محامي عائلات الفتيات الـ16 اللاتي لقين حتفهن في الحريق، إلى إجراء تحقيق شامل خلال فترة الـ21 يوما التي منحتها المحكمة للمحققين.

وقال ماتشاريا: "خلال هذه الفترة، تتوقع المحكمة، وتتوقع الأمة، ونتوقع نحن أيضا بصفتنا ممثلين للضحايا، أن تكون التحقيقات قد اكتملت، وأن نحصل على الإجابات التي نرغب بشدة في سماعها، وأن نجد سبيلا لتحقيق العدالة للضحايا".

ومن المتوقع أن تظهر في وقت لاحق اليوم الأربعاء نتائج فحوص الحمض النووي لتحديد هويات بعض الضحايا اللاتي، تفحمت جثثهن ما تعذر التعرف على هويتهن.