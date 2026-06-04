كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات موقف محمد مجدي «أفشة» من العودة إلى صفوف الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لا تبدي حماسًا كبيرًا لاستعادة اللاعب خلال الموسم المقبل.

وأوضح هشام أن أفشة يرغب بقوة في العودة وارتداء قميص الأهلي مجددًا، إلا أن موقف النادي لا يزال غير محسوم حتى الآن، في ظل دراسة الملف من جميع الجوانب الفنية.

وأضاف أن اللاعب تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الليبية، يتضمن حصوله على راتب سنوي يصل إلى 65 مليون جنيه، وهو ما قد يؤثر على قراره النهائي بشأن مستقبله.

وأشار إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد جلسة بين مسؤولي الأهلي وأفشة، من أجل مناقشة موقفه بشكل نهائي وحسم وجهته خلال الموسم الجديد.

ويبقى مستقبل صانع الألعاب المصري مفتوحًا على جميع الاحتمالات، سواء بالعودة إلى الأهلي أو خوض تجربة جديدة خارج الكرة المصرية.