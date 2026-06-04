أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز يمثل أولوية أكبر للقلعة البيضاء مقارنة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لما يتيحه من فرص للمشاركة في البطولات القارية الكبرى.

وأوضح التابعي أن الفوز بالدوري يمنح الزمالك بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يفتح الباب أمام المنافسة على الألقاب القارية والمشاركة في كأس العالم للأندية مستقبلًا.

وتطرق نجم الزمالك السابق للحديث عن إمكانية انضمام لاعبين من الدوري المصري إلى منتخب البرازيل، مؤكدًا أن المنافسة داخل «السيليساو» شديدة للغاية، ما يجعل مهمة أي لاعب ينشط خارج الدوريات الكبرى أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن فرص البرازيلي بيزيرا في الانضمام إلى منتخب بلاده تبدو محدودة في الوقت الحالي، في ظل وجود عدد كبير من النجوم المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وعن المواجهة الودية المرتقبة بين مصر والبرازيل، شدد التابعي على ضرورة دخول لاعبي المنتخب المصري المباراة بثقة كبيرة، دون التأثر بتاريخ أو اسم المنافس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفراعنة قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، متوقعًا انتهاء المباراة بالتعادل إذا نجح اللاعبون في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني والحفاظ على تركيزهم طوال اللقاء.