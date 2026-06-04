 العاصفة الاستوائية أماندا تتشكل في المحيط الهادئ وتشتد تدريجياً - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاصفة الاستوائية أماندا تتشكل في المحيط الهادئ وتشتد تدريجياً

د ب أ
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 4:04 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 4:04 ص

تشكلت العاصفة الاستوائية "أماندا" يوم الأربعاء في المحيط الهادئ، لتصبح أول إعصار مداري في الموسم، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي إن العاصفة أماندا كانت تتمركز على بعد نحو 1505 أميال (2420 كيلومترا) جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك. وبما أن مركز العاصفة في عرض البحر، فإنها لا تشكل تهديدا مباشرا على اليابسة.

وقال خبراء الأرصاد إن سرعة الرياح القصوى المستمرة للعاصفة بلغت 40 ميلا في الساعة (65 كيلومترا في الساعة). ومن المتوقع أن تشتد العاصفة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأ موسم الأعاصير في المحيط الهادئ في 15 مايو، بينما انطلق موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي يوم الاثنين، دون تسجيل أي أعاصير حتى الآن في هذا الحوض خلال العام الجاري.


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