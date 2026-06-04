اشتباكات في سانتياجو خلال مظاهرة حاشدة ضد سياسات التقشف وخفض مخصصات التعليم في تشيلي

اندلعت مواجهات بين آلاف الطلاب والمعلمين والنشطاء الاجتماعيين وقوات الشرطة في العاصمة التشيلية يوم الأربعاء، خلال مسيرة حاشدة احتجاجاً على خفض مخصصات التعليم وسياسات التقشف التي ينفذها الرئيس خوسيه أنطونيو كاست.

ومنذ توليه منصبه في 11 مارس/آذار، تعهد كاست، اليميني المتشدد، بخفض نحو 6 مليارات دولار من الإنفاق العام خلال 18 شهرا في إطار تحسين الأوضاع المالية للبلاد. وكجزء من خطة التقشف الطموحة، تفرض حكومته خفضا يقارب 3% في ميزانيات جميع الوزارات.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات لم تقتصر على أحزاب المعارضة، بل امتدت أيضا إلى بعض الأطراف داخل الائتلاف الحاكم.

ونظم المسيرة اتحاد طلاب تشيلي، بدعم من منظمات أخرى من بينها نقابة المعلمين، وروابط طلاب المدارس الثانوية، ومجموعات نسوية.

ورغم أن المسيرة بدأت بشكل سلمي، تصاعدت التوترات مع اندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة. واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، بينما ألقى بعض المتظاهرين حجارة وأجساماً أخرى. كما أُغلقت عدة شوارع ومحطات مترو.

وقال ماريو أجيار، رئيس نقابة المعلمين في تشيلي: "سعت الحكومة إلى استفزاز هذا الوضع وخلق هذه الحالة لتبرير القمع".

كما تظاهر المحتجون ضد مشروع قانون "إعادة الإعمار الوطني" الحكومي، وهو حزمة واسعة من الإجراءات تهدف إلى خفض الإنفاق العام، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد التشيلي.

وأُقر المشروع، المعروف باسم "الإصلاح الشامل"، من قبل مجلس النواب في أواخر مايو/أيار، ومن المقرر الآن مناقشته في مجلس الشيوخ.