وزير الطاقة السعودي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحثان تطورات البرنامج السعودي للطاقة النووية

عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بحثا خلاله مستجدات البرنامج الوطني للطاقة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء أن الاجتماع تناول "سبل تعزيز التعاون الفني والتقني، وتطبيق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين"، كما ناقش الجانبان " الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات البرنامج الوطني للطاقة الذرية، وما حُقق من تقدم بالتعاون مع الوكالة".

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المستمر بين المملكة والوكالة، الذي يتضمن عدة مجالات من أبرزها تبادل الخبرات ودعم القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية لتطوير البنية التحتية النووية، بما يحقق توجهات هذا القطاع في تنويع مزيج الطاقة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع جروسي، خلال لقائهما في الرياض ، مساء الأربعاء ، منع انتشار الأسلحة النووية.

وذكرت واس أن وزير الخارجية السعودي، استعرض مع جروسي علاقات التعاون بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة ما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية، وضمان السلامة والأمن النوويين، إلى جانب بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.