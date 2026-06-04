اشتباكات في مقديشو بين الجيش الصومالي ومسلحين متحالفين مع المعارضة

اندلعت اشتباكات ليل الأربعاء في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما أعلنت الشرطة الصومالية عن عملية واسعة ضد مجموعات مسلحة.

وجاء ذلك بعدما شهدت وسط العاصمة اشتباكات عنيفة على خلفية أزمة سياسية منذ قرار تمديد ولاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تمديد ولايته، وعشية مظاهرة معارضة له، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت الشرطة الصومالية في بيان أن عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها قوات الأمن في العاصمة تقترب من نهايتها، مشيرة إلى أن هذه العملية تهدف إلى ضرب ما قالت إنها ميليشيات مسلحة شنت هجمات بقذائف الهاون على بعض أحياء العاصمة الصومالية.

وقال رئيس الوزراء الصومالي الأسبق حسن علي خيري إنه تعرض لهجوم على أيدي قوات حكومية، وقد انتقل من مقره في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والمحيطة بالمطار إلى منزله داخل المدينة، للمشاركة في الاحتجاجات.

من جهة أخرى، صرح المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبد الفتاح آدم حسن أن عناصر الشرطة تعرضوا لهجوم من جانب مجموعات مسلحة.

وفي مارس الماضي، أقرت الحكومة الصومالية تعديلا دستوريا يقضي بإجراء انتخابات مباشرة للبرلمان وتمديد ولاية الرئيس الصومالي وأعضاء المجلس التشريعي من أربع سنوات إلى خمس.

ويعتبر المعسكر الرئاسي أن ولاية الرئيس حسن شيخ محمود قد مُددت تلقائيا لمدة عام. لكن المعارضة ترى أن هذا التعديل وسيلة لتثبيته في السلطة، ودعت إلى احتجاجات اليوم الخميس.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يونيو، لكنها باتت مستبعدة.

وإلى جانب الأزمة السياسية، تُعاني البلاد منذ نحو عشرين عاما من تمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي الصومالية.