سرايا السلام تسلم مقراتها للقوات الأمنية العراقية

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أعلن نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، أن قوات "سرايا السلام" في سامراء سلمت مقراتها للقوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين "180 كم شمالي بغداد".

وقال المحمداوي، للصحفيين عقب احتفالية مراسم التسليم التي جرت في مقر قيادة عمليات سامراء، إن "هناك لجنة مشتركة لفك آلية الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة وهذه القوات سيكون ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "الخطوة الحالية هي إعادة اندماج وانضمام سرايا السلام ووضع آلية لتسليم السلاح والاندماج الكامل بالقوات الأمنية وسيتم إعادة ارتباط هذه التشكيلات بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأعتبر المخمدواي، قرار الصدر أنه "خطوة مباركة لضبط الأمن والاستقرار في ظل التطورات الإقليمية".

وتمركزت قوات سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في قضاء سامراء لتأمين الحماية لمرقد الإمامين العسكريين علي الهادي والحسن العسكري ومحيط المدينة بعد حادثة التفجير التي استهدفت المرقد في 22فبراير 2006.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أعلن في 27 من الشهر الماضي، انفكاك قوات سرايا السلام العسكرية من التيار الشيعي الوطني تحاشيا من المخاطر المحدقة بالبلاد.

وقال الصدر، إنه "انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة صار لزاما علينا أن نعلن عن انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني "التيار الصدري سابقا" انفكاكا تاما والتحاقها التحاقا تاما بالدولة المسؤول العام عن التشكيلات العسكرية".

وأعلن فصيلا "عصائب أهل الحق" بزعامة الشيخ قيس الخزعلي وكتائب "الامام علي" بزعامة شبل الزيدي التخلي عن السلاح وفك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والانضمام إلى القوات المسلحة العراقية.

ورفضت فصائل عراقية شيعية مسلحة أبرزها حركة النجباء وسيد الشهداء وكتائب حزب الله العراقي وفصيل أولياء الدم الانضمام إلى الفصائل الاخري التي قامت بتسليم سلاحها للقوات الأمنية.