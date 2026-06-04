اتحاد الكرة الفلسطيني: نطالب بمحاسبة إسرائيل لاعتقال لاعبتي المنتخب

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الناطقة باسم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ديما يوسف للأناضول:

- الاتحاد لا يزال يجهل أسباب احتجاز السلطات الإسرائيلية لاعبتي المنتخب الفلسطيني للسيدات رند الحلواني ونتالي أبو دية

- اعتقال اللاعبتين ليس حادثة معزولة، بل يأتي ضمن استهداف ممنهج للرياضيين الفلسطينيين

- ما جرى يمثل انتهاكا واضحا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمبادئ التي تكفل حماية الرياضيين

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، بتحرك دولي ومحاسبة المسؤولين عن اعتقال السلطات الإسرائيلية لاعبتي المنتخب الفلسطيني للسيدات رند الحلواني ونتالي أبو دية.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلت بها الناطقة باسم الاتحاد ديما يوسف.

وخلال الأيام الماضية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية الحلواني من القدس، و أبو دية، الطالبة في جامعة بيرزيت، عقب مداهمة منزلها في رام الله، وفق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقالت يوسف، للأناضول، إن إجراءات الاعتقال والتحقيق لا تزال جارية، ولم تتضح حتى الآن المبررات التي استندت إليها السلطات الإسرائيلية في احتجاز اللاعبتين.

واعتبرت أن اعتقال الحلواني وأبو دية "ليس حادثة معزولة"، بل يأتي ضمن "استهداف ممنهج للرياضيين الفلسطينيين".

وأضافت أن ما جرى يمثل "انتهاكا واضحا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمبادئ التي تكفل حماية الرياضيين".

وأكدت ضرورة اتخاذ موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات بحق الرياضيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالبت بـ"تحرك دولي حقيقي ومحاسبة الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن اعتقال اللاعبتين"، معتبرة أن استمرار الصمت الدولي يكرس الانتهاكات بحق الرياضيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعتزم اتخاذ خطوات رسمية على المستوى الدولي لمتابعة القضية، وتوثيقها ضمن ملفات الانتهاكات المقدمة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.