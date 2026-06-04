ليام ديلاب يحسم موقفه مع تشيلسي ويؤكد رغبته في البقاء

حسم ليام ديلاب، مهاجم نادي تشيلسي، موقفه من الاستمرار داخل صفوف الفريق اللندني خلال الموسم المقبل، مؤكدًا تمسكه بالبقاء وعدم التفكير في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمال رحيل المهاجم الإنجليزي عن “البلوز”، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي خلال الموسم الماضي، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق.

لكن بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ديلاب يرفض فكرة مغادرة تشيلسي في الوقت الحالي، ويضع تركيزه الكامل على مواصلة مشواره مع النادي.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الشاب لديه رغبة قوية في إثبات نفسه داخل الفريق، والعمل على تحقيق نجاحات أكبر خلال الموسم المقبل، خاصة مع طموحه في حجز مكان أساسي في تشكيل تشيلسي.

وكان ديلاب قد انضم إلى صفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من إيبسويتش تاون، بعقد يمتد حتى يونيو 2031، ما يمنح النادي استقرارًا طويل الأمد في ملف اللاعب.

ويأمل المهاجم الإنجليزي في استغلال الفترة المقبلة لإقناع الجهاز الفني بقدراته، والمساهمة بشكل أكبر في نتائج الفريق خلال المنافسات المحلية والأوروبية.