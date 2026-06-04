إصابة ربة منزل بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها إثر خلاف مع زوجها في الهرم

أصيبت ربة منزل بجروح وكسور وكدمات بالجسد؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، على خلفية مشادة كلامية نشبت بينها وبين زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما.

والبداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بسقوط ربة منزل من شرفة منزلها بمنطقة الهرم وإصابتها بكسور وكدمات بالجسد.

وعلى الفور، دفعت القوات الأمنية بالخدمات إلى مكان الحادث، وبوصول القوات تبين أن سيدة سقطت من شرفة منزلها؛ ما تسبب في إصابتها بكسور بالجسد، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات من قبل المباحث وسؤال شهود العيان والجيران، تبين أن خلافًا حدث بين ربة المنزل وزوجها بسبب شكها في وجود علاقة عاطفية بين الزوج وسيدة أخرى، وتسبب ذلك في مشادة كلامية تطورت إلى أن تعدى الزوج عليها بالضرب، ما دفعها إلى إلقاء نفسها من شرفة منزلها.