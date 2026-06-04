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أعداد جريدة الشروق
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4 يونيو 2026.. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات المبكرة

ولاء رزق
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 10:38 ص

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بعد وقت قليل من بداية تعاملات اليوم، الخميس 4 يونيو 2026، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق، فيما تقدم كل من مؤشري «إيجي إكس 100» و «إيجي إكس 70»، وجاء الأداء كالتالي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، بمقدار 0.18%، مسجلًا 52469.28 نقطة.

بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 21203.59 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 0.72% ليصل إلى مستوى 15291.15 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الأربعاء، على تباين في أداء مؤشراتها، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبالم هيلز للتعمير فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.775 تريليون جنيه.

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