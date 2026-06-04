الذهب يرتفع مدعوما بضعف الدولار وتراجع النفط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وضعف الدولار، في ​وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق التوصل ‌إلى حل ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4450.16 دولار للأوقية (الأونصة) ​بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 ⁠بالمئة إلى 4477 دولارا.

وتراجع الدولار، مما يجعل ​الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وأعلنت ​إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار بهدف إنهاء ​الأعمال القتالية بينهما، مما عزز الآمال في ​التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الصراع مع إيران.

ووافق مجلس النواب ‌الأمريكي ⁠الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن ​الصراع المستمر ​منذ ثلاثة ⁠أشهر.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما دعم وقف ​إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الآمال ​في ⁠التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ⁠0.8 ​بالمئة إلى 73.26 دولار للأوقية، ​وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1863.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 ​بالمئة إلى 1307.67 دولار.