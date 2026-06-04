أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" عن قلقه إزاء التقارير الواردة عن تبادل إطلاق النار الليلة الماضية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى تقارير تفيد باستهداف إيران للكويت والبحرين.

وأفادت أنباء بأن هجوماً إيرانياً بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين، وتسبب أيضاً في تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها.

ودعا جوتيريش، وفق ما صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد إضافي من شأنه أن يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية المستمرة، ويجب الاحترام الكامل لسيادة جميع البلدان وسلامة أراضيها.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام سيادة جميع البلدان وسلامة أراضيها.. كما أدان جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية، وجدد التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية.

وحث جوتيريش جميع الأطراف على حماية المدنيين، وأكد مجدداً دعمه لجهود الوساطة، بما في ذلك تلك التي تقودها باكستان، داعياً إلى الانخراط البناء في الدبلوماسية.