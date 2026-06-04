عراقجي: الاتصالات مع واشنطن مستمرة رغم تعثر المفاوضات وتصاعد التوترات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتصالات بين بلاده والولايات المتحدة لا تزال مستمرة، في ظل هجمات جديدة وتكهنات بشأن مصير المفاوضات بينهما.

وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة الميادين اللبنانية نشرتها وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، إن الاتصالات مع الولايات المتحدة لم تنقطع.

وأضاف أن إحراز تقدم في المفاوضات لن يكون ممكنا إلا بعد انتهاء الحرب التي تشمل إيران ولبنان. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت خلال الأيام الماضية، نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، أن المفاوضات بين الطرفين قد انهارت.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى ذلك، قائلا عبر منصته تروث سوشيال في وقت سابق من هذا الأسبوع: "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وزادت التصريحات الإيرانية بشأن الهجمات الليلية على أحد المطارات في الكويت من حالة الغموض. ووفقا للأرقام الرسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ولم ينف الحرس الثوري الإيراني في البداية مسؤوليته عن الهجمات، لكن بعد طرد الكويت دبلوماسيين إيرانيين ردا على ذلك، نفى متحدث باسم الحرس الثوري أن تكون إيران قد استهدفت الكويت، مؤكدا أن الأضرار نجمت عن صواريخ اعتراضية أمريكية أخطأت مسارها، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وتتواصل منذ أيام التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات المرتبطة بالأزمة الإيرانية، في ظل التصريحات المتباينة الصادرة من واشنطن وطهران.