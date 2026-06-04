 ترامب يسمي محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يسمي محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل

د ب أ
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 6:48 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 6:48 ص

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمية محاميه الشخصي السابق تود بلانش وزيرا للعدل.


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