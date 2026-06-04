ترامب يسمي محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل

الأكثر قراءة
وزير التموين: نضع اللمسات الأخيرة على نظام الدعم النقدي.. ونؤكد أنه يصب في صالح المواطن
النيابة تصرف محاميًا في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بعد سماع أقواله
شيخ الأزهر يوفد لجنة المصالحات إلى أسيوط لاحتواء تداعيات حادث بني محمديات
حبس صبري نخنوخ 4 أيام في واقعة مشاجرة معرض السيارات بالتجمع
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمية محاميه الشخصي السابق تود بلانش وزيرا للعدل.