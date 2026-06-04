الاتحاد الأوروبي يقترب من إطلاق أولى مراحل مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

بدأ الاتحاد الأوروبي الاستعدادات لافتتاح أول مجموعة تفاوضية رسميا ضمن محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم بعد تأخير استمر عامين.

وقالت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن المرحلة الأولى من المفاوضات قد تنطلق في 15 يونيو الجاري على هامش اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي افتتح رسميا محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2024، فإن بدء المفاوضات الجوهرية مع أوكرانيا تعطل بسبب استخدام المجر حق النقض (الفيتو).

واستؤنف التقدم بعد هزيمة رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان في انتخابات أبريل. وقال خلفه بيتر ماجار، الأربعاء، إن المجر وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز حقوق أبناء الأقلية المجرية المقيمين في أوكرانيا، وهو شرط رئيسي لدعم بودابست لهذه الخطوة.

وتركز المجموعة التفاوضية الأولى على القضايا الأساسية، بما في ذلك سيادة القانون، وإصلاح النظام القضائي، ومعايير الإدارة العامة.

وعادة ما تكون مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طويلة ومعقدة، وقد تستغرق سنوات عديدة قبل اكتمالها. وتنقسم العملية إلى ست مجموعات نوعية، ولا تضمن بالضرورة الحصول على العضوية النهائية.

فعلى سبيل المثال، بدأت مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2005، لكنها ظلت مجمدة فعلياً لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية.