ميلوني تشيد بمرونة الاتحاد الأوروبي حيال قراره المتعلق بالطاقة

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن منح روما المرونة فيما يتعلق بالاستثمارات الرامية إلى التخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران، وذلك بعد ضغوط مكثفة من جانب روما.

وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، "إن انفتاح بروكسل على المرونة، ليس فقط في مجال الدفاع بل وفي مجال الطاقة أيضًا، هو نتيجة بالغة الأهمية اعتبرها الكثيرون مستحيلة، لكننا حققناها بفضل العزيمة والصبر، وهي تؤكد قدرة إيطاليا على الدفاع عن مصالحها واقتراح حلول فعالة ومنطقية لأوروبا بأسرها".

وأضافت ميلوني، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن مبلغًا يقدر بنحو 14 مليار يورو سيُخصص لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، مشيرةً إلى أن إيطاليا تُعد نموذجًا يحتذى به في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن هذه الموارد ستُنفق على مدى ثلاث سنوات للتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على الأسر والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت على طلب إيطاليا بزيادة المرونة في الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، وذلك بعدما أرسلت رئيسة الوزراء الإيطالية خطابًا شخصياً إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لمعالجة هذه المسألة.