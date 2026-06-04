زعيم كوريا الشمالية يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبيونج يانج

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد منشأة لإنتاج المواد النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة وحث على توسيع هائل للترسانة النووية للبلاد.
وذكر أن قدرة إنتاج المواد النووية اللازمة لصنع الأسلحة زادت بأكثر من المثلين خلال السنوات الخمس الماضية، وأصدر تعليماته للمسئولين بزيادة الإنتاج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأوضحت الوكالة المركزية أنه جرى إطلاعه خلال الزيارة على عمليات إنتاج جديدة تعتمد على تكنولوجيا أكثر تطورا، واستعرض أهداف الإنتاج الحالية والخطط المستقبلية.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يتجول بين صفوف من المعدات الأسطوانية الشكل داخل المنشأة، وهو ما قال بعض المحللين إنه ربما يشير إلى أن الموقع موجود في المجمع النووي الرئيسي في يونجبيون.
وقال كيم إن التوسع ضروري بالنظر لما وصفه بتفاقم التهديدات الأمنية والمواجهة طويلة الأمد مع "أشرس الأعداء"، وأكد مجددا سياسة بلاده بشأن تعزيز قدرات الردع النووي.
وعلق مسئول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي في سيول، بالقول إن المنشأة النووية التي كشفت عنها كوريا الشمالية اليوم الخميس هي موقع لتخصيب اليورانيوم.
وقال محللون إن زيارة كيم تبدو وكأنها تهدف إلى تعزيز موقف كوريا الشمالية التفاوضي قبل أي انخراط دبلوماسي محتمل، مع تبرير تسريع برنامجها النووي.
وتشير تقديرات إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا، إلا أنها لم تفصح قط عن حجم ترسانتها.