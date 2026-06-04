زعيم كوريا الشمالية يدعو لتوسيع الترسانة النووية لبيونج يانج

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونج أون تفقد منشأة لإنتاج المواد ‌النووية دخلت مرحلة التشغيل في الآونة الأخيرة وحث على توسيع هائل للترسانة النووية للبلاد.

وذكر أن قدرة إنتاج المواد النووية اللازمة لصنع ​الأسلحة زادت بأكثر من المثلين خلال السنوات الخمس ​الماضية، وأصدر تعليماته للمسئولين بزيادة الإنتاج لتحقيق ⁠الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الوكالة المركزية أنه جرى إطلاعه خلال ​الزيارة على عمليات إنتاج جديدة تعتمد على تكنولوجيا أكثر ​تطورا، واستعرض أهداف الإنتاج الحالية والخطط المستقبلية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يتجول بين صفوف من المعدات الأسطوانية ​الشكل داخل المنشأة، وهو ما قال بعض المحللين ​إنه ربما يشير إلى أن الموقع موجود في المجمع النووي الرئيسي ‌في ⁠يونجبيون.

وقال كيم إن التوسع ضروري بالنظر لما وصفه بتفاقم التهديدات الأمنية والمواجهة طويلة الأمد مع "أشرس الأعداء"، وأكد مجددا سياسة بلاده بشأن تعزيز قدرات الردع النووي.

وعلق مسئول ​في هيئة الأركان ​المشتركة الكورية ⁠الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي في سيول، بالقول إن المنشأة النووية التي كشفت عنها ​كوريا الشمالية اليوم الخميس هي موقع لتخصيب ​اليورانيوم.

وقال ⁠محللون إن زيارة كيم تبدو وكأنها تهدف إلى تعزيز موقف كوريا الشمالية التفاوضي قبل أي انخراط دبلوماسي محتمل، ⁠مع ​تبرير تسريع برنامجها النووي.

وتشير تقديرات ​إلى أن كوريا الشمالية تمتلك نحو 50 رأسا نوويا، إلا أنها لم ​تفصح قط عن حجم ترسانتها.