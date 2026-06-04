نيكي الياباني يتراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق وسط بيع لأسهم الذكاء الاصطناعي

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس عن أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة ​بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد أن جاءت ‌إيرادات شركة برودكوم للربع الثاني أقل من التوقعات، في حين أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع ​شهية المخاطرة.

وانخفض المؤشر نيكي 1.83 بالمئة إلى 67149.15 ​بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش. وهبط المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقا 1.28 بالمئة إلى 3944.95.





وأغلق المؤشر نيكي ​فوق مستوى 68 ألف نقطة للمرة الأولى أمس الأربعاء، ​إذ تغلب التفاؤل بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على المخاوف المرتبطة بصراع الشرق الأوسط. وخلال الجلسة السابقة تداول المؤشر على زيادة ​بأكثر من ثمانية بالمئة فوق متوسط 25 يوما ​بما يعكس الارتفاع المفرط في السوق.



وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار ‌في ⁠شركات التكنولوجيا عشرة بالمئة، وشكل أكبر ضغط هبوطي على المؤشر نيكي. كما كان أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر.

وهوى سهم برودكوم بأكثر من 13 بالمئة في تداولات ​ما بعد الإغلاق ​بعد أن ⁠خيبت الشركة المصنعة للرقائق توقعات وول ستريت بشأن إيرادات الربع الثاني.

وعلى النقيض، ارتفع ​سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق ​1.18 بالمئة ⁠مقتفيا أثر مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي الذي زاد 1.4 بالمئة الليلة الماضية. وكان هذا السهم الداعم الأكبر للمؤشر ⁠نيكي.

ومن ​بين حوالي 1500 سهم يتم ​تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 64 بالمئة وارتفع 32 بالمئة ​وظل اثنان بالمئة دون تغيير.