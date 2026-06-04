نيكي الياباني يتراجع عن أعلى مستوياته على الإطلاق وسط بيع لأسهم الذكاء الاصطناعي

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس عن أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد أن جاءت إيرادات شركة برودكوم للربع الثاني أقل من التوقعات، في حين أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع شهية المخاطرة.
وانخفض المؤشر نيكي 1.83 بالمئة إلى 67149.15 بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 بالمئة إلى 3944.95.
وأغلق المؤشر نيكي فوق مستوى 68 ألف نقطة للمرة الأولى أمس الأربعاء، إذ تغلب التفاؤل بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على المخاوف المرتبطة بصراع الشرق الأوسط. وخلال الجلسة السابقة تداول المؤشر على زيادة بأكثر من ثمانية بالمئة فوق متوسط 25 يوما بما يعكس الارتفاع المفرط في السوق.
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا عشرة بالمئة، وشكل أكبر ضغط هبوطي على المؤشر نيكي. كما كان أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر.
وهوى سهم برودكوم بأكثر من 13 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن خيبت الشركة المصنعة للرقائق توقعات وول ستريت بشأن إيرادات الربع الثاني.
وعلى النقيض، ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 1.18 بالمئة مقتفيا أثر مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي الذي زاد 1.4 بالمئة الليلة الماضية. وكان هذا السهم الداعم الأكبر للمؤشر نيكي.
ومن بين حوالي 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 64 بالمئة وارتفع 32 بالمئة وظل اثنان بالمئة دون تغيير.