أسعار النفط تتراجع مع اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما عزز اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار بينهما الآمال ​في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الحرب الأمريكية ‌الإسرائيلية مع إيران، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأمريكي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت 67 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 97.14 دولار ​للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، في حين هبط ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.65 بالمئة ​إلى 95.4 دولار.



وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة أمس الأربعاء ​ووسعا مكاسب الجلسة السابقة بعد تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما في ذلك شن هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أمريكية قرب مضيق ​هرمز.

وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ​أمس الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران. وحتى يدخل ‌القرار ⁠حيز التنفيذ، سيحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وأغلبية الثلثين في المجلسين من أجل أن يتسنى تجاوز حق النقض الذي من شبه المؤكد أن ترامب سيستخدمه.

وأشار ترامب أمس الأربعاء إلى إمكانية إحراز تقدم ​في المفاوضات مع ​إيران بحلول ⁠مطلع الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء إن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، ​لكن لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات، ​مضيفا ⁠أن الجانبين يدرسان المسودات التي تم تبادلها.



في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات ⁠المتحدة انخفضت ​ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون ​برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار. وكان المحللون قد توقعوا في ​استطلاع لرويترز انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل.