الدولار عند أعلى مستوى في شهرين والين قرب منطقة احتمال التدخل

حافظ الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة وظل قرب أعلى مستوى في ​شهرين اليوم الخميس بعدما أدى وقوع أعمال قتالية جديدة ‌في الخليج إلى صعود أسعار النفط وتراجع الرغبة في المخاطرة، في حين تأرجح الين الياباني بالقرب من مستوى 160 المهم مما أبقى ​المتداولين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات لدعمه.

وأدت الهجمات ​الإيرانية على الكويت إلى أضرار بمطار وإصابة العشرات ⁠أمس الأربعاء في حين شن الجيش الأمريكي غارات بالقرب من ​مضيق هرمز مما أثار قلقا بشأن الهدنة الهشة وقوض آمال ​التوصل لحل دبلوماسي قريبا.

وتداول اليورو عند 1.1604 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، دون تغير يذكر حتى الآن في آسيا.

واستقر الدولار الأسترالي الحساس ​للمخاطر عند 0.7132 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة ​إلى 0.5872 دولار ليتعافى من أدنى مستوى له في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار ‌الذي ⁠يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، بشكل طفيف إلى 99.47، بعد أن سجل أقوى مستوى له منذ السابع من أبريل نيسان في الجلسة السابقة.

ووصل ​الين الياباني إلى ​159.91 مقابل ⁠الدولار، مبتعدا قليلا عن عتبة 160 مقابل الدولار التي وصل لها أمس الأربعاء للمرة الأولى ​منذ 30 أبريل نيسان، مما أثار تحذيرات من ​السلطات.

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وينظر ⁠إلى مستوى 160 على نطاق واسع في الأسواق على أنه الخط الأحمر الذي يمكن أن تتدخل السلطات عنده.

وبالنسبة للعملات المشفرة، سجل ⁠سعر ​بتكوين أدنى مستوى في أربعة أشهر ​بانخفاضه 2.8 بالمئة إلى 63119.5 دولار، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى مستوى ​في أربعة أشهر عند 1786 دولارا.