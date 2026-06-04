غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد ساعات من إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن إسرائيل شنت غارات على جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق نار مشروط، عقب محادثات جرت في واشنطن.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن طائرات إسرائيلية مسيّرة (درونز) استهدفت طرقًا في عدة مناطق بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن إحدى الغارات، على الأقل، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأفاد بيان مشترك بأن لبنان وإسرائيل اتفقا، يوم الأربعاء، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب الإيرانية، وفقًا لوكالة رويترز.

وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.

وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".

وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل الماضي، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو، إلا أن إسرائيل واصلت هجماتها.