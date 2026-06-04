إصابة 3 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أدّى استهداف سيارة مدنية على طريق زفتا – مفرق النميرية إلى سقوط ثلاثة جرحى من جديدة مرجعيون"، مشيرة إلى إصابة رجل وزوجته وابنتهما بجروح جراء الاستهداف، ونُقلوا إلى مستشفى "الراعي" في صيدا؛ لتلقي العلاج.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير، صباح اليوم، غارات استهدفت سيارة على طريق بلدة زفتا الجنوبية، وسيارةً على طريق بلدتي زفتا- كفروة، واستهدف طريق بلدتي كفر رمان - حبوش، ودوار بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

وسجّل تحليق لطيران الاحتلال الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وكان بيانً صدر عن لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، والتي عقدت على مدى يومي أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أعلن فيه اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

وقال البيان، إن وقف إطلاق النار يعتمد على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني.