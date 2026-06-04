ترامب: أجرينا أول اتصال مع حزب الله وتوصلنا إلى تفاهم لوقف إطلاق النار مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أجرت "أول اتصال" مع مسؤولي "حزب الله" اللبناني، وإنه تم التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف تبادل إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، مساء الأربعاء، عقب مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وفي معرض حديثه عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، قال ترامب إنه تمكن من "السيطرة على الوضع"، مشيراً إلى استمرار الجهود الدبلوماسية في المنطقة.

وتابع قائلاً: "في الحقيقة تحدثنا مع حزب الله للمرة الأولى، وقد وافقوا أمس على عدم إطلاق النار، كما أن إسرائيل لن تطلق النار عليهم".

وأكد ترامب أن التفاهم المتبادل ينص على امتناع الطرفين عن تنفيذ هجمات ضد بعضهما البعض، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتصالات أو الجهة التي أجرتها.

وفجر الخميس، أفاد بيان لبناني أمريكي إسرائيلي بأن بيروت وتل أبيب اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ورهنتا ذلك بوقف كامل لإطلاق النار من جانب "حزب الله" وإبعاد جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني.

ولم يصدر على الفور تعليق من "حزب الله" على تصريحات ترامب أو البيان الثلاثي.

وعلى خلفية الحرب الإيرانية، ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدواناً موسعاً على لبنان، خلّف 3 آلاف و516 شهيدا و10 آلاف و674 جريحاً حتى الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.