كشف أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، عن رؤيته للتشكيل الأقرب لمنتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجهاز الفني قد يعتمد على مزيج من الخبرة والتوازن التكتيكي في مختلف الخطوط.

وأوضح قاسم أن مصطفى شوبير يعد المرشح الأبرز لحراسة مرمى المنتخب، متوقعًا أن يلعب "الفراعنة" بخطة تعتمد على ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي، يضم رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي.

وأشار إلى أن كريم حافظ قد يتولى مهمة الجبهة اليسرى، بينما يشغل محمد هاني الجبهة اليمنى، في إطار منظومة تمنح المنتخب صلابة دفاعية وتوازنًا أكبر أمام المنافسين.

وفي خط الوسط، رجح قاسم الاعتماد على مهند لاشين ومروان عطية، لما يملكانه من قدرات دفاعية وتكتيكية تساعد على التحكم في إيقاع اللعب وتأمين الخط الخلفي.

أما في الخط الأمامي، فرأى أن الثلاثي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش سيكونون الركيزة الأساسية للقوة الهجومية للمنتخب، بفضل إمكانياتهم الكبيرة وقدرتهم على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وأكد نجم الزمالك السابق أن هذه الطريقة قد لا تتناسب بشكل كامل مع إمكانيات إمام عاشور، ما يجعله خيارًا مثاليًا كورقة رابحة على مقاعد البدلاء يمكن الدفع بها وفقًا لمجريات اللقاء.

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن التشكيل النهائي سيظل مرتبطًا برؤية الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وحالة اللاعبين الفنية والبدنية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، مشددًا على امتلاك المنتخب المصري عناصر قادرة على تقديم أداء قوي وظهور مشرف في البطولة.