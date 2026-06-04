الجامعة العربية تحذر من مُخططات إسرائيلية تعرقل جهود تسوية قضايا المنطقة

حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) من مُخططات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي وتتحدّى الإرادة الدولية وتعرقل جهود المجتمع الدولي للتسوية السلمية لقضايا المنطقة وفي مُقدّمتها القضية الفلسطينية وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وطالبت الأمانة العامة في بيانها الصادر اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لنكسة 1967، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجميع إجراءاتها غير القانونية وإنسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ووقف جميع الأنشطة الإستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المُحتلّة وقيام إسرائيل بدفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن إحتلالها غير القانوني.

كما طالبت الجامعة العربية جميع الدول بعدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل من شأنها أن تسهم في استمرار الاحتلال وذلك اتساقا مع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتزاماً بقيم العدالة والإنصاف وفي سبيل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وتأتي ذكرى "النكسة" هذا العام في ظلّ استمرار وتصعيد العدوان الاسرائيلي وتهديد أمن واستقرار المنطقة عبر حرب الإبادة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمُضي في تنفيذ مخططات الضمّ والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلّة، والتدمير الشامل وتوسيع احتلالها في جنوب لبنان، والاعتداء على الأراضي السورية في إطار تنفيذ مُخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية والتي تؤكدها تصريحات مسئوليها المُتطرفين بإقامة ما يُسمّى بـ "إسرائيل الكُبرى"