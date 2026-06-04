وزير الدفاع الإسرائيلي: الواقع الذي بنيناه في لبنان يمكن أن يُفضي إلى اتفاق سلام

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في لبنان، معتبرا أنه "على أعضاء المعارضة الإسرائيلية الاعتذار والاعتراف بهذا الإنجاز الكبير في لبنان، على أرض الواقع وعلى الصعيد الدبلوماسي أيضا".

وأضاف كاتس في بيان له أن الاتفاق "يعكس الواقع الذي بنيناه في لبنان حتى الآن، وهو واقع يُمكن أن يُفضي إلى اتفاق سلام مع الدولة اللبنانية"، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، وقد وفينا بوعدنا"، في إشار ة إلى سكان مستوطنات شمال إسرائيل.

ومضى قائلا : "يتضمن الإعلان بيانا واضحا لا لبس فيه بشأن نزع سلاح حزب الله، وإخراج عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، واستمرار وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، وحرية تحرك إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأفاد بيان مشترك بأن لبنان وإسرائيل اتفقا يوم الأربعاء على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي ‌اندلع بالتزامن مع حرب إيران، وفقا لوكالة رويترز.

وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.

وجاء في البيان "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع ⁠في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".

وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل الماضي قبل أن يتفقا لاحقا على التمديد في مايو، إلا أن إسرائيل واصلت هجماتها على لبنان.