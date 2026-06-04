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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك المحلية بعد وقت قليل من بداية تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، وجاءت الأسعار كالتالي:

بدأ البنك المركزي تعاملات اليوم عند مستوى 51.81 جنيه للشراء و51.91 جنيه للبيع.

واستقرت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري عند 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، لتسجل المستوى نفسه الذي أنهت به تعاملات أمس.

وفي بنك مصر، ثبت سعر الدولار عند 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، حافظ الدولار على مستواه عند 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع.