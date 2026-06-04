باكستان تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

دعت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات المدانة التي تعرضت لها الكويت والبحرين.

وأضافت الوزارة في بيان أنه ستكون هناك عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق إذا استمر التصعيد العسكري إذ تضيق نافذة الحوار والدبلوماسية، مشيرة إلى أن باكستان تعمل بروح متفائلة ولن تيأس بسبب الممارسات الأخيرة، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لاستهداف مبنى الركاب "تي 1" في مطار الكويت الدولي، ضمن الاعتداء الإيراني الغاشم باستخدام طائرات بدون طيرا "درونز" معادية، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى وأضرار مادية جسيمة.

ويُظهر الفيديو طائرة درون وهي تصطدم بسقف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، في مشاهد اعتبرها ناشطون حاسمة في حسم الجدل الذي أثير على منصات التواصل الاجتماعي حول هوية الجهة المنفذة للهجوم وطبيعة السلاح المستخدم في استهداف مبنى الركاب.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين، إضافة إلى تسجيل أضرار واسعة في منشآت حيوية وبعثات دبلوماسية، جراء هجوم استهدف مطار الكويت الدولي.

في المقابل، كانت إيران نفت أي صلة لها بالهجوم، وقال الحرس الثوري الإيراني إن "تحقيقاتنا أظهرت أن قواتنا لم تطلق أي صاروخ على صالة الركاب في مطار الكويت".