منظمة إغاثة: المجتمع الدولي يتخلى عن ملايين النازحين حول العالم

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي يتخلى بصورة كبيرة عن ملايين النازحين حول العالم.

وفي تقريره السنوي بشأن أكبر أزمات النزوح تجاهلا في العالم، أشار المجلس، إلى الفجوات الكبرى في رد الفعل الدولي تجاه حالات الطوارئ الإنسانية.

وقال الأمين العام للمجلس يان إيجيلاند: "هذه شهادة على إخفاق العالم في التعامل مع الأزمات التي لا تمثل أهمية استراتيجية للدول الغنية".

وأضاف: "يتم التخلي عن الملايين لأننا اخترنا عدم التحرك".

ويقيم التقرير كل أزمة بناء على أربع فئات: التغطية الإعلامية والتمويل والاهتمام السياسي وحجم النزوح، وكلما قلت النسبة، كلما كانت الفجوة أكبر بين حجم المعاناة البشرية و مدى كفاية الرد الدولي.

وتتصدر السودان، قائمة هذا العام.

ويشار إلى أن الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من ثلاثة أعوام تسببت في نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد وفي الدول المجاورة، في حين يواجه نحو 29 مليون شخص انعدام أمن غذائي حاد.

وظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في القائمة للمرة العاشرة، حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزوحوا داخليا.