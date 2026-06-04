جولر يحصد جائزة استثنائية مع ريال مدريد بعد هدفه التاريخي في الليجا

واصل أردا جولر تألقه بقميص ريال مدريد، بعدما توج بجائزة أفضل هدف في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، تقديرًا للهدف الرائع الذي سجله خلال مواجهة إلتشي.

وجاء اختيار النجم التركي الشاب بعد تسجيله هدفًا استثنائيًا من مسافة تقترب من 68 مترًا، في المباراة التي جمعت ريال مدريد وإلتشي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا.

وساهم جولر في فوز الفريق الملكي بنتيجة 4-1، بعدما أحرز هدفه المميز في الدقيقة 90، ليحظى بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

ويؤكد صاحب الـ21 عامًا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، بعدما قدم موسمًا لافتًا مع ريال مدريد، حيث شارك في 33 مباراة بالدوري الإسباني، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى لزملائه.