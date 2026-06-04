اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة الصومالية قبل مظاهرة مقررة مناهضة للحكومة

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اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الخميس، بين أنصار رموز المعارضة وقوات الأمن الحكومية الصومالية في العاصمة مقديشو، قبل مظاهرة مقررة مناهضة للحكومة.

ولم ترد أي بيانات رسمية بشأن الخسائر البشرية على الفور جراء أعمال العنف التي أدت إلى توجيه دعوات بضبط النفس من الأمم المتحدة والولايات المتحدة فيما تبادلت الحكومة والمعارضة اللوم في اندلاع أعمال العنف.

وتحدث السكان عن إطلاق كثيف للنار وانفجارات، فيما اندلع القتال في العديد من الضواحي أمس الأربعاء.

وقال رموز المعارضة، إن المسيرة المقررة اليوم الخميس، الهدف منها الاحتجاج على ما وصفوه بانتهاكات دستورية وجهود من جانب الرئيس حسن شيخ محمود لتمديد ولايته. ورفضت الحكومة تلك المزاعم.

وأكدت الشرطة في مقديشو، إن العنف نتج عن "هجمات منظمة" نفذتها ميليشات مسلحة على صلة بجماعات تسعى لتحقيق مصالح سياسية.

وأضافت الشرطة، في بيان: "الوقائع ليست على صلة بتنظيم مظاهرات عامة سلمية إنما بأعمال مسلحة منسقة استهدفت الأمن والنظام والاستقرار في العاصمة".

وتابعت الشرطة، أن قوات الأمن الحكومية صدت الهجمات على مواقعها وفتحت تحقيقات لتحديد المسئولين عن تنظيم العنف وتمويله وتنفيذه.

واتهم قادة المعارضة قوات الأمن بمهاجمة مقرات على صلة برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري والرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد.