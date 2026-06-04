تراجع ملحوظ في استخدام الإنترنت بألمانيا للمرة الأولى منذ سنوات

تراجع استخدام الإنترنت في ألمانيا، بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، للمرة الأولى بعد سنوات من النمو المتواصل في النشاط الرقمي، حسبما أظهرت "دراسة بوست بنك الرقمية 2026".

وأوضحت الدراسة، أن سكان ألمانيا يقضون حاليا في المتوسط 67.4 ساعة أسبوعيا على الإنترنت، بانخفاض يبلغ نحو خمس ساعات مقارنة بعام 2025.

ويعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تغير سلوك المستخدمين دون سن الأربعين، الذين باتوا يقلصون أنشطتهم الرقمية بشكل متعمد، خاصة عبر الهواتف الذكية.

ورغم ذلك، لا يزال الهاتف الذكي الوسيلة الرئيسية للوصول إلى الإنترنت، إذ يستخدمه 86% من السكان لهذا الغرض، غير أن مدة الاستخدام عبر الهاتف تراجعت أيضا من 25.7 ساعة أسبوعيا إلى 23.9 ساعة.

وتظهر مؤشرات الإرهاق الرقمي بشكل خاص لدى من تقل أعمارهم عن 40 عاما، وهي الفئة التي توصف عادة بأنها متصلة بالإنترنت بشكل دائم.

ورغم أنهم لا يزالون الأكثر استخداما للشبكة بمتوسط يزيد على 80 ساعة أسبوعيا، فإن مدة استخدام الهواتف الذكية لديهم انخفضت بمقدار ثلاث ساعات لتصل إلى 31 ساعة أسبوعيا.

وتعتزم نسبة 31% من الأشخاص دون سن الأربعين تقليص استخدامهم الشخصي للإنترنت خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وعلى مستوى جميع الفئات العمرية، أعرب 17%، عن رغبتهم في قضاء وقت أقل على الإنترنت.

وقال دافيد دومل مدير التسويق الرقمي القائم على الأداء في مصرف "بوست بنك": "أصبح استخدام الإنترنت عبر الهاتف جزءا ثابتا من الحياة اليومية للألمان. لكن الشباب على وجه الخصوص يريدون أحيانا الابتعاد عن العالم الرقمي، وينطبق ذلك بشكل خاص على الهاتف المحمول لأنه متاح في كل مكان".

وأظهرت الدراسة، أن 41% ممن يرغبون في تقليص وقتهم على الإنترنت يهدفون إلى تخصيص مزيد من الوقت للعائلة والأصدقاء والهوايات، بينما قال 38% إنهم يريدون الحد من عوامل التشتيت في حياتهم اليومية.

وأشار 36% إلى الآثار الصحية السلبية كسبب رئيسي، في حين ذكر 33% أن هدفهم هو تحسين التركيز.

وقال دومل: "أصبح الناس في ألمانيا يميزون بصورة أكثر وعيا بين الأنشطة الضرورية على الإنترنت وتلك غير الضرورية".

وشملت "دراسة بوست بنك الرقمية 2026" استطلاع آراء 3050 شخصا خلال الفترة بين أبريل ومايو 2026، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والعمر والجنس بما يضمن تمثيل السكان بصورة مناسبة.