كييف تعلن إسقاط 264 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 264 من أصل 293 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام بصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، تم إطلاقه من منطقة فورونيج، بالإضافة إلى 293 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك وبريانسك وميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن تشاودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 264 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و369 ألفا و340 فردا، من بينهم 1300 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و978 دبابة، و24 ألفا و676 مركبة قتالية مدرعة، و43 ألفا و247 نظام مدفعية، و1830 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1403 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه جرى تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و327 ألفا و726 طائرة مسيرة، و4733 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و102 ألف 971 من المركبات وخزانات الوقود، و4248 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.